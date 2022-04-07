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Австрия высылает четырех российских дипломатов

Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (flickr com minoritenplatz)
Автор: Сергей Новиков

Министерство иностранных дел Австрии приняло решение выслать из страны четырех российских дипломатов. Они должны выехать не позднее 12 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Австрии.

Сообщается, что Австрия лишила дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге.

"Это связано с тем, что их деятельность не соответствовала со своим дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии с статья 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

Указанных дипломатов просят покинуть страну не позднее 12 апреля.

Напомним, дипломатическая война с Россией продолжается по всей Европе. Накануне Греция объявила 12 сотрудников российского посольства персонами нон грата.

До этого 10 российских дипломатов выслала Португалия. Также сотрудников российских посольств и консульств высылают Испания, Италия, Дания, Франция, Германия, Литва, Словакия, Швеция и Латвия.

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