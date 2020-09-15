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Австрия выделит Украине 1 млн евро в виде гумпомощи

Вена, Вторник 15 сентября 2020 17:07
Австрия выделит Украине 1 млн евро в виде гумпомощи
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)
Автор: Максим Зайченко

Австрия предоставит Украине один миллион евро Эти деньги будут выделены в виде гуманитарной помощи.

Об этом канцлер Австрии Себастиан Курц сказал во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию.

"Дополнительный миллион евро мы инвестируем в виде гуманитарной помощи",- сказал Курц.

Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, когда Украина получит макрофинансовую помощь от Европейского союза.

Кроме этого, ранее Зеленский подписал закон для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС.

Также РБК-Украина писало, что США передали Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

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