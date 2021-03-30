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Австрия выделит Украине 1,5 млн евро на Донбасс

Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

"Я благодарен австрийскому правительству за предоставление 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии", - написал он.

Посол отметил, что новый пакет финансовой помощи "позволит уменьшить страдания людей".

Он также добавил, что представляя пакет помощи, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о "самой большой горячей точке европейского континента, о которой нельзя забывать", а не о "самой большой проблеме Европы".

Напомним, в прошлом году Австрия выделила Украине 1 млн евро в виде гуманитарной помощи для Донбасса.

Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что его страна готова стать посредником в мирном урегулировании ситуации на Донбассе, однако для этого необходимо согласие Украины и России.

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Новости Украины АвстрияГуманитарная помощьДонбасс
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