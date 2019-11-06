ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Австрия выделила очередной транш на разминирование Донбасса

Новости » Общество     06.11.2019 - 13:22
Австрия выделила очередной транш на разминирование Донбасса
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Украина получит от Австрии 1 млн евро

Правительство Австрии выделило Украине новый транш гуманитарной помощи в размере 1 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины в Twitter.

Сообщается, что деньги предназначены на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование Донбасса.

6 ноября Австрия предоставит 500 тыс. евро Международному комитету Красного Креста (МККК) и еще 500 тыс. евро австрийским неправительственным организациям для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины.

"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится более пяти лет. Предоставив 1 миллион евро, мы хотим облегчить гуманитарный доступ и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает пресс-служба МИД Австрии.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что Австрия предоставила Украине около 5 млн евро гуманитарной помощи.

РБК-Украина сообщало, что Британия намерена расширить помощь украинским ветеранам и внутренне перемещенным лицам

Боевики минируют "серую зону" на Донбассе, - ГУР Боевики на Донбассе более получаса вели обстрел по военным возле Крымского
Новости Украины ДонбассАвстрияГуманитарная помощь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь