Австрия выделила очередной транш на разминирование Донбасса

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Украина получит от Австрии 1 млн евро

Правительство Австрии выделило Украине новый транш гуманитарной помощи в размере 1 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины в Twitter.

Сообщается, что деньги предназначены на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование Донбасса.

6 ноября Австрия предоставит 500 тыс. евро Международному комитету Красного Креста (МККК) и еще 500 тыс. евро австрийским неправительственным организациям для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины.

"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится более пяти лет. Предоставив 1 миллион евро, мы хотим облегчить гуманитарный доступ и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает пресс-служба МИД Австрии.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что Австрия предоставила Украине около 5 млн евро гуманитарной помощи.

РБК-Украина сообщало, что Британия намерена расширить помощь украинским ветеранам и внутренне перемещенным лицам