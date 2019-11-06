Австрія виділила черговий транш на розмінування Донбасу

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Україна отримає від Австрії 1 млн євро

Уряд Австрії виділив Україні новий транш гуманітарної допомоги у розмірі 1 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України в Twitter.

Повідомляється, що гроші призначені на щоденну підтримку мешканців сходу України і на розмінування Донбасу.

6 листопада Австрія надасть 500 тис. євро Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і ще 500 тис. євро австрійським неурядовим організаціям для пом'якшення надзвичайної ситуації в кризових регіонах України.

"Австрія підтримує Україну в кризу, що триває понад п'яти років. Надавши 1 мільйон євро, ми хочемо полегшити гуманітарний доступ і підтримати операції з розмінування в конфліктних регіонах", - заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, передає прес-служба МЗС Австрії.

Нагадаємо, в 2018 році повідомлялося, що Австрія надала Україні близько 5 млн євро гуманітарної допомоги.

РБК-Україна повідомляло, що Британія має намір розширити допомогу українським ветеранам і внутрішньо переміщеним особам