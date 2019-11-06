ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Австрія виділила черговий транш на розмінування Донбасу

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 13:22
Австрія виділила черговий транш на розмінування Донбасу
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Україна отримає від Австрії 1 млн євро

Уряд Австрії виділив Україні новий транш гуманітарної допомоги у розмірі 1 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України в Twitter.

Повідомляється, що гроші призначені на щоденну підтримку мешканців сходу України і на розмінування Донбасу.

6 листопада Австрія надасть 500 тис. євро Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і ще 500 тис. євро австрійським неурядовим організаціям для пом'якшення надзвичайної ситуації в кризових регіонах України.

"Австрія підтримує Україну в кризу, що триває понад п'яти років. Надавши 1 мільйон євро, ми хочемо полегшити гуманітарний доступ і підтримати операції з розмінування в конфліктних регіонах", - заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, передає прес-служба МЗС Австрії.

Нагадаємо, в 2018 році повідомлялося, що Австрія надала Україні близько 5 млн євро гуманітарної допомоги.

РБК-Україна повідомляло, що Британія має намір розширити допомогу українським ветеранам і внутрішньо переміщеним особам

Бойовики мінують "сіру зону" на Донбасі, - ГУР Бойовики на Донбасі понад півгодини вели обстріл по військовим біля Кримського
Новини України ДонбасАвстріяГуманітарна допомога
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся