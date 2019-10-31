Британия планирует расширить помощь украинским ветеранам и переселенцам

Фото: Оксана Коляда (facebook.com/Оксана Гаврилюк)

Британия также хочет помочь в развитии Минветеранов

Великобритания намерена расширить помощь украинским ветеранам и внутренне перемещенным лицам (ВПО). Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс во время встречи с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой, пишет прес-служба правительства.

Симмонс отметила желание предоставлять не только гуманитарную помощь, но и помочь Министерству ветеранов.

"Мы почти 5 лет сосредотачивали свои усилия на гуманитарной помощи ветеранам, переселенцам, жителям временно оккупированных территорий. Теперь мы хотим расширить спектр помощи. Гуманитарное направление оставляем, а вместе с тем, хотим приобщиться к перестройке Минветеранов, усилить институциональные способности", - заверила Мелинда Симмонс.

Министр Оксана Коляда одобрительно восприняла такую инициативу и рассказала о тех направлениях, которые требуют подобной международной поддержки. Она также сообщила о проекте Ветеранских пространств, которые необходимо внедрять в каждом регионе страны и которые сейчас уже работают в четырех областях.

Она добавила, что этот проект о переходе из военной карьеры в гражданскую она накануне презентовала в Брюсселе в штаб квартире НАТО представителям Трастового фонда НАТО.

Коляда отметила, что ведомство планирует запуск Проектного офиса Министерства ветеранов. Стороны договорились в дальнейшем проводить встречи для поддержки направления помощи втеранам.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в закон "О статусе ветеранов войны и их социальной защиты" будет принят Верховной радой во втором чтении 15 ноября.