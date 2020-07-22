Австрія ввела масковий режим у громадських місцях

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Штраф за проїзд без маски в транспорті становить 50 євро

Уряд Австрії прийняв рішення посилити карантинні заходи і ввести нові обмеження. Так, жителі країни тепер зобов'язані носити маски в громадських місцях.

Про це повідомляє OE24.

Обов'язкове носіння масок ввели в супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків. Штраф за проїзд без маски в транспорті становить 50 євро.

Також посилені вимоги для релігійних зібрань. Кожен віруючий повинен носити маску, якщо його спільнота має контакти з зонами ризику за кордоном.

Зазначимо, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням числа заражених коронавірусом.

Нагадаємо, раніше Австрія продовжила заборону на авіарейси з України.

Крім того, в кінці травня президента Австрії викрили в порушенні карантину.