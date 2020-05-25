Президента Австрии уличили в нарушения карантина

Фото: Александер Ван дер Беллен (twitter/annanews_info)

Австрийский президент был в ресторане, когда полиция указала ему на нарушение

Австрийского президента Александера Ван дер Беллена полиция уличила в нарушении карантина. Он находился в ресторане после официально разрешенного времени.

Об этом сообщает издание Kurier, а также это подтвердил сам президент.

Отмечается, что в ночь на воскресенье, 24 мая, глава государства находился в ресторане со своей супругой. По словам Ван дер Беллена, он "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Указано, что комендантский час в Австрии в связи с коронавирусом наступает в 23:00. В это время все заведения закрываются. Однако полиция обнаружила президента страны в 0:18, за бокалом вина, общающимся с супругой на летней террасе итальянского ресторана.

"Ресторан давно закрылся, счет был оплачен, но гости остались в саду после того, как сотрудники и менеджер ресторана уже направлялись домой", - сообщили позже полицейские.

За нарушение условий карантина заведение может понести штраф в размере 30 тысяч евро. Однак, президент написал в своем Twitter, что сожалеет о случившемся и обязался взять на себя оплату штрафа.

Напомним, скандал с нарушением карантина также затронул главного советника британского премьер-министра Бориса Джонсона, консерваторы даже потребовали отставки советника.

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Автор: Виталия Мазур