UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Австрія виділить 2 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні

Фото: Австрія виділить 2 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Австрія виділяє 21,5 млн євро із закордонного фонду катастроф на гуманітарну допомогу в різних куточках світу. 2 млн євро нададуть на гуманітарні проєкти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австрії.

Як відзначає пресслужба, глобальні гуманітарні кризи, які спричинені війнами, бідністю, міграцією та прогресуючими кліматичними змінами, становить величезну загрозу для життя мільйонів людей. 

Згідно з оцінкою Організації об'єднаних націй (ООН), близько 300 млн людей наразі потребують гуманітарної допомоги. 

"Наша безпека в Європі також значною мірою залежить від безпеки та стабільності наших сусідів. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти нелегальній міграції, а також запобігти небезпечній подорожі людей до Європи", - заявив федеральний канцлер Карл Нехаммер.

21.5 млн євро розділять на: 

  • 9,5 млн євро, які виділять на проєкти в країнах Африки на південь від Сахари;
  • 8 млн євро на проєкти на Близькому Сході; 
  • 2 мільйони євро на проєкти в Україні;
  • 2 мільйони євро на проєкт в Афганістані та сусідніх країнах.

Позиція Австрії

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

У 2023 році Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також наприкінці червня канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що країна хоче враховувати її нейтральний статус при обговоренні гарантій для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяВійна в Україні