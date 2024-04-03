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Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

Фото: Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарные проекты в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Австрия выделяет 21,5 млн евро из зарубежного фонда катастроф на гуманитарную помощь в разных уголках мира. 2 млн евро предоставит на гуманитарные проекты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австрии.

Как отмечает пресс-служба, глобальные гуманитарные кризисы, вызванные войнами, бедностью, миграцией и прогрессирующими климатическими изменениями, представляет огромную угрозу для жизни миллионов людей. 

Согласно оценке Организации объединенных наций (ООН), около 300 млн человек сейчас нуждаются в гуманитарной помощи. 

"Наша безопасность в Европе также в значительной степени зависит от безопасности и стабильности наших соседей. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, а также предотвратить опасное путешествие людей в Европу", - заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер.

21.5 млн евро разделят на: 

  • 9,5 млн евро, которые выделят на проекты в странах Африки к югу от Сахары;
  • 8 млн евро на проекты на Ближнем Востоке; 
  • 2 миллиона евро на проекты в Украине;
  • 2 миллиона евро на проект в Афганистане и соседних странах.

Позиция Австрии

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

В 2023 году Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также в конце июня канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что страна хочет учитывать ее нейтральный статус при обсуждении гарантий для Украины.

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