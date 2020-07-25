Австрия ужесточает правила въезда: Украина - в "красном списке"

Австрия ужесточает правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19. В "красный список" из 32 стран с нестабильной обстановкой по коронавирусу вошла и Украина.

Об этом говорится в постановлении Минздрава Австрии, сообщает OE24.

Новые правила начнут действовать с понедельника, 27 июля.

В "красном списке" австрийского правительства находятся: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Согласно новым правилам, граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран "красного списка" должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов. До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, прибывшие должны находится на самоизоляции.

Граждане из 32 государств "красного списка" не смогут напрямую въехать в Австрию. Однако, если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

После въезда в Австрию они должны находиться в карантине десять дней. Для этого они должны предоставить документ о наличии места жительства в Австрии.

Исключение из запрета на въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через Австрию без остановок.

Напомним, власти Австрии с 24 июля повторно ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Ранее Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины.