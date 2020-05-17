Австрия смягчает пограничный контроль

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Свободное передвижение между Австрией, Чехией и Словакией восстановится с 15 июня

Австрия ослабит пограничный контроль с Чехией, Словакией и Венгрией 17 мая. На границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией Вена смягчила контроль 16 мая.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство APA.

Предполагается, что свободное передвижение между Австрией, Чехией и Словакией восстановится с 15 июня.

В Австрии коронавирусом заразились 16 201, выздоровели 14 524, скончались 629 пациентов.

Напомним, правительство Чехии планирует открыть общие границы с Австрией и Словакией 8 июня. Однако Чехия не ведет переговоров с Германией об открытии границ, поскольку там не настолько стабильная ситуация с распространением коронавируса.

Италия открывает границы с 3 июня на фоне пандемии коронавируса. Указом правительства предусматривается возможность въезда в Италию из стран Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

Отметим, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и восстановления туризма летом в условиях пандемии коронавируса. Вместе с тем, Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС.

Автор: Надежда Собенко