ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Австрия смягчает пограничный контроль

Новости » Коронавирус     17.05.2020 - 01:38
Австрия смягчает пограничный контроль
Иллюстративное фото (YouTube)

Свободное передвижение между Австрией, Чехией и Словакией восстановится с 15 июня

Австрия ослабит пограничный контроль с Чехией, Словакией и Венгрией 17 мая. На границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией Вена смягчила контроль 16 мая.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство APA.

Предполагается, что свободное передвижение между Австрией, Чехией и Словакией восстановится с 15 июня.

В Австрии коронавирусом заразились 16 201, выздоровели 14 524, скончались 629 пациентов.

Напомним, правительство Чехии планирует открыть общие границы с Австрией и Словакией 8 июня. Однако Чехия не ведет переговоров с Германией об открытии границ, поскольку там не настолько стабильная ситуация с распространением коронавируса.

Италия открывает границы с 3 июня на фоне пандемии коронавируса. Указом правительства предусматривается возможность въезда в Италию из стран Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

Отметим, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и восстановления туризма летом в условиях пандемии коронавируса. Вместе с тем, Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС.

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины АвстрияграницаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь