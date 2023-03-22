Австрія продовжить послаблювати зв'язки та скоротить імпорт газу із РФ, - МЗС
Австрія послабить свої зв'язки з Росією, але це не може відбутись за одну ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, яку приводить Reuters.
"Думати, що Росії більше не буде і що ми можемо розійтися у всіх сферах - це помилка. Хоча Австрія планує послабити свої зв'язки із РФ", - заявив міністр.
Зазначається, що Австрія, як і раніше, імпортує російський газ, хоча й прагне скоротити його найближчими роками.
Reuters повідомляє, що деякі австрійські офіційні особи мають надію на швидке завершення війни та повернення до більш нормальних відносин з Росією.
Також міністр зазначив, що австрійські компанії повинні дотримуватись австрійських правил, частиною яких є санкції Європейського союзу. Шалленберг підтримує дотримання існуючих санкцій, а не введення додаткових обмежень. За його словами, потрібен час, щоб побачити ефект від введених пакетів санкцій проти РФ.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Однією з тем обговорень стало посилення допомоги Україні.
Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг закликав країни, що розвиваються, підтримати Україну.
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