ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія продовжить послаблювати зв'язки та скоротить імпорт газу із РФ, - МЗС

Новость на русском →
Австрія, Середа 22 березня 2023 16:40
Австрія продовжить послаблювати зв'язки та скоротить імпорт газу із РФ, - МЗС Фото: Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія послабить свої зв'язки з Росією, але це не може відбутись за одну ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, яку приводить Reuters.

"Думати, що Росії більше не буде і що ми можемо розійтися у всіх сферах - це помилка. Хоча Австрія планує послабити свої зв'язки із РФ", - заявив міністр.

Зазначається, що Австрія, як і раніше, імпортує російський газ, хоча й прагне скоротити його найближчими роками.

Reuters повідомляє, що деякі австрійські офіційні особи мають надію на швидке завершення війни та повернення до більш нормальних відносин з Росією.

Також міністр зазначив, що австрійські компанії повинні дотримуватись австрійських правил, частиною яких є санкції Європейського союзу. Шалленберг підтримує дотримання існуючих санкцій, а не введення додаткових обмежень. За його словами, потрібен час, щоб побачити ефект від введених пакетів санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Однією з тем обговорень стало посилення допомоги Україні.

Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг закликав країни, що розвиваються, підтримати Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Австрія Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна