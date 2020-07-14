Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Правительство Австрии приняло решение продлить запрет на авиасообщение с Украиной. Также существенно расширен "красный" список стран, рейсы из которых Австрия временно не будет принимать.

Об этом сообщает местное издание WienerZeitung.

Сообщается, что до сегодняшнего решения Австрия вводила запрет на полеты из восьми стран и итальянского региона Ломбардия. Теперь же "красный" список состоит из 18 стран, а с Ломбардии сняли запрет.

Под запрет попали перелеты из всех стран Западных Балкан, Болгарии, Румынии, Молдовы и Египта. Таким образом, до конца месяца будут отменены рейсы из Белграда, Бухареста, Каира, Подгорицы, Сараево, Сибиу, Скопье, Софии, Тираны и Варны.

В то же время ничего не изменилось для стран, которые уже были под запретом: Беларусь, Китай, Великобритания, Иран, Португалия, Россия, Швеция и Украина. Рейсы из этих стран возможны только в качестве исключений.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия разрешит въезд определенным категориям украинцев - членам семей венгерских граждан, а также имеющим вид на жительство.

До этого в Министерстве инфраструктуры напомнили условия въезда в пятерку популярных среди украинцев туристических стран.