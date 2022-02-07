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Австрия предоставит 2,5 млн евро помощи для Донбасса

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Понедельник 07 февраля 2022 16:53
Австрия предоставит 2,5 млн евро помощи для Донбасса Фото: глава МИД Австрии Александр Шалленберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи. В частности, для Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

Глава МИД Австрии подчеркнул, что правительство предоставило уже более 14 млн евро.

"Сегодня я могу объявить, что правительство Австрии предоставит через несколько дней еще 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для Международного комитета красного креста и работающих здесь неправительственных организаций в этом месте", - заявил Шалленберг.

Напомним, ранее Швеция, Британия, Канада, Швейцария и США открыли фонд для укрепления устойчивости Украины.

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Австрия Украина Донбасс
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