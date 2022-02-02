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Швеция выделила более 5 млн долларов помощи для Украины

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Среда 02 февраля 2022 14:56
Швеция выделила более 5 млн долларов помощи для Украины Фото: Швеция выделила более 5 млн долларов помощи для Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Швеция совместно с Великобританией, Канадой, Швейцарией и США запустила новый фонд для укрепления устойчивости Украины в охваченном конфликтом юго-восточном регионе. Правительство Швеции выделило 50 млн шведских крон (5,4 млн долларов, - ред.), которые будут предоставлены в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на востоке и юге Украины, способствуя улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию", - заявила министр по вопросам сотрудничества в целях развития Матильда Эрнкранс.

Фонд дополняет помощь ООН, будучи более гибким, склонным к риску и чутко реагирующим на события на местах.

В декабре 2021 года правительство Швеции приняло стратегию содействия региональным реформам в Восточной Европе на период 2021-2027 годов с общим объемом финансирования 6,6 млрд шведских крон (705 млн долларов, - ред.).

Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявляла, что Швеция не планирует поставлять Украине вооружение.

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