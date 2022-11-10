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Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України

Фото: Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на OE24 , про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Влада Австрії вважає важливою допомогу Україні і має намір збільшити свій внесок у підтримку, зазначив він.

"Таким чином, ми висловлюємо нашу солідарність із населенням та робимо стійкий внесок у стабільність у Європі", - пояснив Бруннер.

Відповідну заяву австрійський міністр зробив у рамках зустрічі з головою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Переговори сторін відбулися на полях кліматичного саміту ООН у Єгипті.

Раніше Австрія заявила, що рішення про передачу заморожених російських активів для допомоги Україні має бути ухвалене в судовому порядку.

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