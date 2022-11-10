Австрия пообещала направить дополнительные средства на поддержку Украины

Австрия направит дополнительные 10 млн евро для поддержки Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на OE24, об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.
Власти Австрии считают важным помощь Украине и намерены увеличить свой вклад в поддержку, отметил он.
"Таким образом, мы выражаем нашу солидарность с населением и делаем устойчивый вклад в стабильность в Европе", - пояснил Бруннер.
Соответствующее заявление австрийский министр сделал в рамках встречи с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Переговоры сторон прошли на полях климатического саммита ООН в Египте.
Ранее Австрия заявила, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке.
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