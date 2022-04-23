Австрия поддерживает все санкции против РФ, кроме газового эмбарго

Глава Минфина Австрии отметил, что промышленность страны настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора".

Он также подчеркивает, что нет особого смысла в санкциях, которые наносят больше вреда экономике Австрии, чем РФ.

"Если санкция бьет больше по вам, чем по тому, на кого она направлена, я думаю, что толку от этого немного", - говорит Бруннер.

Напомним, в марте лидеры Евросоюза пообещали сократить потребление газа из РФ на 66% до конца этого года, и к 2027 году сломать зависимость блока от российских энергоресурсов.