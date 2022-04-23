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Австрия поддерживает все санкции против РФ, кроме газового эмбарго

Фото: глава Минфина Австрии Магнус Бруннер (krone.at)
Автор: Владимир Костырин

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не готова отказаться от российского газа, при этом все остальные санкционные ограничения в отношении РФ Вена поддерживает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава Минфина Австрии отметил, что промышленность страны настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора".

Он также подчеркивает, что нет особого смысла в санкциях, которые наносят больше вреда экономике Австрии, чем РФ.

"Если санкция бьет больше по вам, чем по тому, на кого она направлена, я думаю, что толку от этого немного", - говорит Бруннер.

Напомним, в марте лидеры Евросоюза пообещали сократить потребление газа из РФ на 66% до конца этого года, и к 2027 году сломать зависимость блока от российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что около недели назад канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности отказаться от газа из РФ "прямо сейчас".

Добавим, что по прогнозу канцлера, Австрия перестанет быть зависимой от газа РФ через несколько лет.

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