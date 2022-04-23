Австрія підтримує всі санкції проти РФ, крім газового ембарго

Глава Мінфіну Австрії зазначив, що промисловість країни настільки залежить від російського газу, що у них "немає вибору".

Він також наголошує, що немає особливого сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж РФ.

"Якщо санкція б'є більше по вас, ніж по тому, на кого вона спрямована, я думаю, що користі від цього небагато", - говорить Бруннер.

Нагадаємо, в березні лідери Євросоюзу пообіцяли скоротити споживання газу з РФ на 66% до кінця цього року, і до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів.