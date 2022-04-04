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Австрія не підтримає ембарго на російський газ

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Відень, Понеділок 04 квітня 2022 15:56
Австрія не підтримає ембарго на російський газ Фото: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг (flickr com minoritenplatz)
Автор: Сергей Новиков

Австрія не має наміру підтримувати європейське ембарго на постачання російського газу. Відень вважає, що є інші варіанти посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, у Євросоюзу є інші варіанти посилення каральних заходів проти режиму президента Росії Володимира Путіна. Таким чином, позиція офіційного Відня не змінилася на тлі збільшених закликів до припинення торгівлі енергоносіями з Росією.

Будучи одним з найбільших виробників "зеленої" енергії, Австрія як і раніше використовує природний для газ покриття приблизно чверті своїх енергетичних потреб. Російський імпорт становить 80% газопостачання країни.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що посли ЄС у середу, 6 квітня, обговорюватимуть можливість ембарго на російські енергоносії після звірств армії Росії в українській Бучі.

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