Австрія не підтримає ембарго на російський газ

Австрія не має наміру підтримувати європейське ембарго на постачання російського газу. Відень вважає, що є інші варіанти посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, у Євросоюзу є інші варіанти посилення каральних заходів проти режиму президента Росії Володимира Путіна. Таким чином, позиція офіційного Відня не змінилася на тлі збільшених закликів до припинення торгівлі енергоносіями з Росією.

Будучи одним з найбільших виробників "зеленої" енергії, Австрія як і раніше використовує природний для газ покриття приблизно чверті своїх енергетичних потреб. Російський імпорт становить 80% газопостачання країни.