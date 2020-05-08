Австрия планирует открыть границу с Германией до лета

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что до лета состоится открытие границы с Германией, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Der Spiegel.

Как только Германия будет готова, мы откроем границу между странами. Число случаев заражения коронавирусом в настоящее время в Австрии ниже, чем в Германии. Поэтому я надеюсь, что граница будет открыта до лета", - заявил Курц.

Напомним, ранее правительство Австрии продлило контроль на своих границах до конца мая. Контроль будет продлен на границе с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией.

Кроме того, в средине апреля Австрия стала первой среди членов Европейского союза, кто представил план выхода из карантина. Так, с 14 апреля в стране открылись магазины, а с 1 мая - торговые центры и парикмахерские.