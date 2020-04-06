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Австрия первой в ЕС представила план смягчения карантина

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 20:22
Австрия первой в ЕС представила план смягчения карантина
Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

На следующей неделе планируется возобновить работу небольших магазинов

Власти Австрии представили план постепенного ослабления карантина, введенного в стране для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступление политика размещено у него в Twitter.

Указано, что со следующей недели планируется открыть некоторые торговые точки.

"Наша цель состоит в том, чтобы с 14 апреля маленькие магазины площадью до 400 кв. м смогли снова открыться, разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей", - отметил канцлер.

По его словам, также заработают садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта. Курц допускает, что еще больше компаний могут возобновить работу 1 мая. Речь идет о всех магазинах и торговых центрах, а также парикмахерских. Однако, как уточнил политик, там тоже придется соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, к середине мая планируется постепенно открывать рестораны и отели, но решение об этих мерах будет принято только в конце апреля, отметил Курц.

При этом онлайн-обучение в школах продолжится по крайней мере до середины мая, а запреты на массовые мероприятия будут действовать до конца июня.

Канцлер также подчеркнул, что смягчение карантина возможно только при условии, что граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности.

"Есть четыре причины покидать дома: во-первых, для похода на работу; во-вторых, для похода за покупками; в-третьих, на помощь другим людям; в-четвертых, для прогулки на свежем воздухе или занятий спортом. Чем тщательнее мы будем придерживаться этих правил, тем быстрее мы сможем отменить ограничения", - добавил он.

Канцлер заявил, что Австрия может позволить себе смягчить режим карантина, поскольку она эффективнее других отреагировала на распространение заболевания.

"Мы продемонстрировали быструю реакцию, и это позволило нам избежать худшего сценария. Это дает нам возможность выйти из этой ситуации быстрее", - сказал Курц.

Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом вступили в стране в силу 16 марта.

Напомним, правительство в Австрии планирует использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, власть в Австрии заявила, что проведет репрезентативное тестирование 2 тыс. людей, чтобы понять, насколько коронавирус распространился в стране.

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