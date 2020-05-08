Австрія планує відкрити кордон з Німеччиною до літа

Канцлер Австрії Себастьян Курц висловив надію, що до літа відбудеться відкриття кордону з Німеччиною, яка була закрита через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Der Spiegel.

Як тільки Німеччина буде готова, ми відкриємо кордон між країнами. Число випадків зараження коронавірусом нині в Австрії нижче, ніж у Німеччині. Тому я сподіваюся, що кордон буде відкрита до літа", - заявив Курц.

Нагадаємо, раніше уряд Австрії продовжив контроль на своїх кордонах до кінця травня. Контроль буде продовжено на кордоні з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Ліхтенштейном, Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Словенією.

Крім того, в середині квітня Австрія стала першою серед членів Європейського союзу, хто представив план виходу з карантину. Так, з 14 квітня в країні відкрилися магазини, а з 1 травня - торгові центри і перукарні.