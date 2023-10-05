ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія підтримала створення спецтрибуналу з розслідування злочину агресії РФ

Четвер 05 жовтня 2023 05:17
UA EN RU
Австрія підтримала створення спецтрибуналу з розслідування злочину агресії РФ Фото: Австрія виступила за створення спецтрибуналу над РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр юстиції Австрії Альма Задіч заявила про непорушну солідарність її держави з Україною та підтримала створення спецтрибуналу над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vienna ATT.

На початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини. До групи, яка працює над створенням трибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України, входять 37 країн.

"Австрія підтримувала Міжнародний кримінальний суд від самого початку, як кадрово, так і фінансово. І ми також чітко підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказала Задіч.

Спецтрибунал над РФ

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, міжнародний спецтрибунал може запрацювати вже наступного року.

Нагадаємо, що в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Спецтрибунал
NEWS
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
Жорстокий бій з великими втратами у росіян. ГУР розкрило деталі висадки в Криму
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського