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Австрия поддержала создание спецтрибунала по расследованию преступления агрессии РФ

Четверг 05 октября 2023 05:17
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Австрия поддержала создание спецтрибунала по расследованию преступления агрессии РФ Фото: Австрия выступила за создание спецтрибунала над РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр юстиции Австрии Альма Задич заявила о незыблемой солидарности ее государства с Украиной и поддержала создание спецтрибунала над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna ATT.

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии РФ против Украины, входят 37 стран.

"Австрия поддерживала Международный уголовный суд с самого начала, как кадрово, так и финансово. И мы также четко поддерживаем создание специального трибунала по поводу российского преступления агрессии", - сказала Задич.

Спецтрибунал над РФ

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, международный спецтрибунал может заработать уже в следующем году.

Напомним, что в марте 2023 года МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Австрия Спецтрибунал
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