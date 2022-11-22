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Австрія передасть Україні генератори для серверів та цифрової інфраструктури

Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Державний секретар з цифровізації та телекому Австрії Флоріан Турскі (t.me/zedigital)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія допоможе українським серверам та цифровій інфраструктурі і виділить партію генераторів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Наш пріоритет - максимально швидко відновити зв‘язок на деокупованих територіях. Австрійські колеги готові допомогти нашим серверам та цифровій інфраструктурі, виділивши партію генераторів", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що також Австрія допоможе Україні із забезпеченням Starlink. Міністр зазначив, що потрібно ще більше терміналів для підтримки роботи телеком-інфраструктури.

"Зі свого боку команда Мінцифри допоможе Австрії досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом", - додав Федоров.

Міністр подякував Державному секретарю з цифровізації та телекому Австрії Флоріану Турскі за підтримку та заявив про підписання меморандуму щодо співпраці з Австрією у сфері цифровізації.

Нагадаємо, що нейтральна Австрія вирішила збільшити фінансування армії через війну в Україні.

Також Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України.

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