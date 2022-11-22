Австрия передаст Украине генераторы для серверов и цифровой инфраструктуры

"Наш приоритет - максимально быстро восстановить связь на деоккупированных территориях. Австрийские коллеги готовы помочь нашим серверам и цифровой инфраструктуре, выделив партию генераторов", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что Австрия также поможет Украине с обеспечением Starlink. Министр отметил, что нужно еще больше терминалов для поддержки работы телеком-инфраструктуры.

"Со своей стороны команда Минцифры поможет Австрии опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему с "Действием" принципу", - добавил Федоров.

Министр поблагодарил Государственного секретаря по цифровизации и телекома Австрии Флориана Турски за поддержку и заявил о подписании меморандума о сотрудничестве с Австрией в сфере цифровизации.