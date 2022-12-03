Австрія передала Україні партію генераторів (фото)

Місцевий Червоний хрест та МЗС Австрії посприяли у передачі Україні 21 потужного генератора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Австрії.
"Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор у рамках допомоги Австрії для України", - зазначається у повідомленні.
Загалом Європейський союз в рамках Механізму цивільного захисту передав Україні майже 600 електрогенераторів.
Нагадаємо, що Європейський союз передасть Україні ще 40 електрогенераторів.
Також повідомлялось, що Бельгія передасть Україні генератори і посилить військову допомогу.
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