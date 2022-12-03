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Австрія передала Україні партію генераторів (фото)

Фото: Австрія передала Україні партію генераторів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Місцевий Червоний хрест та МЗС Австрії посприяли у передачі Україні 21 потужного генератора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Австрії.

"Австрійський Червоний хрест доставив до Львова 21 потужний генератор у рамках допомоги Австрії для України", - зазначається у повідомленні.

Ця допомога була передана Україні за сприяння МЗС Австрії та підтримки акції "Cусід в скруті".

Загалом Європейський союз в рамках Механізму цивільного захисту передав Україні майже 600 електрогенераторів.

Нагадаємо, що Європейський союз передасть Україні ще 40 електрогенераторів.

Також повідомлялось, що Бельгія передасть Україні генератори і посилить військову допомогу.

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