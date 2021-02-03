Австрия отвергла привязку санкций из-за Навального к "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что санкции ЕС в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным нельзя привязывать к реализации газопровода "Северный поток-2". Он заявил, что проект служит энергобезопасности Европы, и Россия остается в этой сфере важным партнером.

Об этом Александр Шалленберг рассказал в эфире радиостанции "О-1".

"Я думаю, что это совершенно две разные вещи, смешиваются разные вещи (санкции из-за Навального против "Северного потока - 2", - ред). "Северный поток - 2" служит надежности энергоснабжения Европы. Россия является важным партнером для энергетической безопасности на европейском континенте", - сказал он.

Шалленберг также добавил, что ЕС нужно вводить санкции точечно из-за ситуации с Навальным.

"Я выступаю за то, чтобы мы в этом отношении принимали во внимание точечные санкции", - отметил он.

Напомним, в Европейском союзе уже в марте могут ввести санкции против России из-за задержания оппозиционера Алексея Навального. При этом в ЕС могут ускорить процесс введения санкций.

Ранее в Евросоюзе осудили жестокость российских силовиков во время задержаний на акциях протеста в поддержку Навального.