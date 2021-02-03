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Австрія відкинула прив'язку санкцій через Навального до "Північного потоку-2"

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що санкції ЄС відносно Росії через ситуацію з Олексієм Навальним не можна прив'язувати до реалізації газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що Росія залишається важливим партнером.

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Про це Олександр Шалленберг розповів в ефірі радіостанції "О-1".

"Я думаю, що це абсолютно дві різні речі, змішуються різні речі (санкції через Навального проти "Північного потоку - 2", - ред). "Північний потік - 2" служить надійності енергопостачання Європи. Росія є важливим партнером для енергетичної безпеки на європейському континенті", - сказав він.

Шалленберг також додав, що ЄС потрібно вводити санкції точково через ситуацію з Навальним.

"Я виступаю за те, щоб ми в цьому відношенні брали до уваги точкові санкції", - зазначив він.

Нагадаємо, Європейському союзі вже в березні можуть ввести санкції проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального. При цьому в ЄС можуть прискорити процес введення санкцій.

Раніше у Євросоюзі засудили жорстокість російських силовиків під час затримань на акціях протесту в підтримку Навального.

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