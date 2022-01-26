Австрия отменяет локдаун для непривитых от COVID: известна дата

Фото: Австрия отменяет локдаун для непривитых от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство Австрии заявило, что отменит локдаун для невакцинированных от коронавируса. Это произойдет с понедельника, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации СМИ, соответствующее решение австрийские власти приняли на фоне уменьшения госпитализаций COVID-больных. "Мы пришли к выводу, что локдаун непривитых людей в Австрии оправдан лишь в случае угрозы неминуемой нагрузки мощностей интенсивной терапии. Однако медики больше не видят такой нагруженности", - заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.