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Австрия отменяет локдаун для непривитых от COVID: известна дата

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Австрия, Среда 26 января 2022 12:35
Австрия отменяет локдаун для непривитых от COVID: известна дата Фото: Австрия отменяет локдаун для непривитых от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Австрии заявило, что отменит локдаун для невакцинированных от коронавируса. Это произойдет с понедельника, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации СМИ, соответствующее решение австрийские власти приняли на фоне уменьшения госпитализаций COVID-больных.

"Мы пришли к выводу, что локдаун непривитых людей в Австрии оправдан лишь в случае угрозы неминуемой нагрузки мощностей интенсивной терапии. Однако медики больше не видят такой нагруженности", - заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Напомним, в ноябре стало известно, что Австрия введет локдаун для не вакцинированных граждан страны. Поскольку в стране резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Между тем в Чехии и Словакии также решили ввести ограничения для непривитых.

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