Австрия отменяет локдаун для непривитых от COVID: известна дата
Правительство Австрии заявило, что отменит локдаун для невакцинированных от коронавируса. Это произойдет с понедельника, 31 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации СМИ, соответствующее решение австрийские власти приняли на фоне уменьшения госпитализаций COVID-больных.
"Мы пришли к выводу, что локдаун непривитых людей в Австрии оправдан лишь в случае угрозы неминуемой нагрузки мощностей интенсивной терапии. Однако медики больше не видят такой нагруженности", - заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.
Напомним, в ноябре стало известно, что Австрия введет локдаун для не вакцинированных граждан страны. Поскольку в стране резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Между тем в Чехии и Словакии также решили ввести ограничения для непривитых.