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В Австрии могут ввести локдаун для непривитых

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Четверг 11 ноября 2021 18:55
В Австрии могут ввести локдаун для непривитых Фото: В Австрии могут ввести локдаун для непривитых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Австрии Александр Шалленберг пригрозил введением локдауном для не вакцинированных граждан страны. Поскольку в стране резко возросло число новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Я не вижу причин, по которым две трети граждан должны жертвовать своей свободой из-за того, что одна треть мешкает. Как мне кажется, очевидно, что люди, сделавшие вакцину, не должны страдать от локдауна из солидарности с теми, кто ее не сделал", - заявил канцлер.

Он подчеркнул, что локдаун для не привитых, скорее всего, неизбежен.

В прошлом месяце Шалленберг уже говорил о том, что новые строгие меры могут быть введены в отношение людей, не сделавших вакцины, в том случае, если число заражений COVID продолжит расти.

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