ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Австрія скасовує локдаун для нещеплених від COVID: відома дата

Новость на русском →
Австрія, Середа 26 січня 2022 12:35
Австрія скасовує локдаун для нещеплених від COVID: відома дата Фото: Австрія скасовує локдаун для нещеплених від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Австрії заявив, що скасує локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Це станеться з понеділка, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією ЗМІ, відповідне рішення австрійська влада ухвалила на тлі зменшення госпіталізацій COVID-хворих.

"Ми дійшли висновку, що локдаун нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження потужностей інтенсивної терапії. Однак медики більше не бачать такої навантаженості", - заявив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Австрія введе локдаун для не вакцинованих громадян країни. Оскільки в країні різко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Між тим у Чехії та Словаччині також вирішили ввести обмеження для нещеплених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Карантин
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ