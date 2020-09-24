Австрія відкриє лижні курорти, але з обмеженнями

Фото: лижі (freepik)

Уряд Австрії оголосив про наміри відкрити сезон гірськолижного відпочинку. Однак курорти працюватимуть з урахуванням коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр туризму Австрії Елізабет Кестінгер заявила, що на закритих підйомниках від туристів вимагатимуть захисні маски, а пасажири повинні будуть знаходитися на відстані метра один від одного.

"Апре-скі (дослівно з французької "після лиж", вечірки для лижників - ред.), як ми знаємо його з колишніх часів, більше не буде", - додала Кестінгер.

За її словами, танці та спів в тісноті маленьких барів або барів під парасольками - це потенційне джерело інфекції.

Зазначимо, зимові види спорту є серйозним бізнесом в Австрії, де туризм прямо або побічно становить близько 15% економічного виробництва.

Нагадаємо, канцлер Австрія Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні.

Також Курц заявив, що Австрія переживає початок другої хвилі коронавірусних інфекцій.

Крім того, РБК-Україна писало, що з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.