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Австрия отказалась принимать афганских беженцев

Автор: Тиберий Юрик

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны не собираются принимать беженцов из Афганистана. По его словам, афганцев тяжело интегрировать в австрийское общество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Курца газете La Stampa.

"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. Этого не произойдет, пока я у власти", - заявил канцлер Австрии.

Он отметил, что за последние несколько лет в страну прибыли более 44 тысяч граждан Афганистана, а на данный момент в Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире.

По его словам, интегрировать афганцев в австрийское общество очень сложно из-за уровня их образования и расхождении в фундаментальных ценностях.

Напомним, что Канада договорилась с США о приеме до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы американскими военнослужащими.

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АвстрияАфганистанБеженцы