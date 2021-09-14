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Австрія відмовилася приймати афганських біженців

Автор: Тіберій Юрик

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що влада країни не збирається приймати біженців з Афганістану. За його словами, афганців важко інтегрувати в австрійське суспільство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Курца газеті La Stampa.

"Ми не приймемо в нашій країні жодного афганського біженця. Цього не станеться, поки я при владі", - заявив канцлер Австрії.

Він зазначив, що за останні кілька років в країну прибули понад 44 тисяч громадян Афганістану, а на даний момент в Австрії вже проживає четверта за величиною афганська громада в світі.

За його словами, інтегрувати афганців в австрійське суспільство дуже складно через рівень їх освіти і розбіжності у фундаментальних цінностях.

Нагадаємо, що Канада домовилася з США про прийом до 5 тисяч афганських біженців, які були евакуйовані американськими військовослужбовцями.

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АвстріяАфганистанБіженці