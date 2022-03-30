Австрия отказалась платить рублями за российский газ

Австрийское правительство не намерено менять валюту расчетов за импортированный из России газ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Puls 4 .

Австрия решила отклонить требование РФ о покупке голубого горючего за рубли. Решение федерального правительства озвучила министр обороны Клаудиа Таннер.

"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", – рассказала она в интервью.

Ранее специальный антикризисный кабинет правительства Австрии объявил об активации раннего предупреждения чрезвычайной ситуации вместе с местным регулятором в сфере энергетики E-Control. Режим будет введен в случае прекращения поставок газа из России.