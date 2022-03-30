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Австрия отказалась платить рублями за российский газ

Фото: Очередная страна отказалась платить за газ рублями (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Австрийское правительство не намерено менять валюту расчетов за импортированный из России газ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Puls 4.

Австрия решила отклонить требование РФ о покупке голубого горючего за рубли. Решение федерального правительства озвучила министр обороны Клаудиа Таннер.

"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", – рассказала она в интервью.

Ранее специальный антикризисный кабинет правительства Австрии объявил об активации раннего предупреждения чрезвычайной ситуации вместе с местным регулятором в сфере энергетики E-Control. Режим будет введен в случае прекращения поставок газа из России.

Напомним, что правительство Болгарии отказалось платить за российский газ рублями.

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Российская ФедерацияАвстрияГаз