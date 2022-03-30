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Австрія відмовилася платити рублями за російський газ

Фото: Чергова країна відмовилася платити за газ рублями (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Австрійський уряд не має намірів змінювати валюту розрахунків за імпортований з Росії газ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Puls 4.

Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі. Рішення федерального уряду озвучила міністерка оборони Клаудіа Таннер.

"Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу", – розповіла вона в інтерв'ю.

Раніше спеціальний антикризовий кабінет уряду Австрії оголосив про активацію раннього попередження надзвичайної ситуації разом із місцевим регулятором у сфері енергетики E-Control. Режим запровадять у випадку припинення постачання газу з Росії.

Нагадаємо, що уряд Болгарії відмовився платити за російський газ рублями.

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