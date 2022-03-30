Австрія відмовилася платити рублями за російський газ

Австрійський уряд не має намірів змінювати валюту розрахунків за імпортований з Росії газ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Puls 4.
Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі. Рішення федерального уряду озвучила міністерка оборони Клаудіа Таннер.
"Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу", – розповіла вона в інтерв'ю.
Раніше спеціальний антикризовий кабінет уряду Австрії оголосив про активацію раннього попередження надзвичайної ситуації разом із місцевим регулятором у сфері енергетики E-Control. Режим запровадять у випадку припинення постачання газу з Росії.
Нагадаємо, що уряд Болгарії відмовився платити за російський газ рублями.
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