Австрія відмовилася платити рублями за російський газ

Австрійський уряд не має намірів змінювати валюту розрахунків за імпортований з Росії газ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Puls 4 .

Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі. Рішення федерального уряду озвучила міністерка оборони Клаудіа Таннер.

"Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу", – розповіла вона в інтерв'ю.

Раніше спеціальний антикризовий кабінет уряду Австрії оголосив про активацію раннього попередження надзвичайної ситуації разом із місцевим регулятором у сфері енергетики E-Control. Режим запровадять у випадку припинення постачання газу з Росії.