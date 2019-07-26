ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 01:45
Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Його підозрюють у роботі на ГРУ Росії

Австрія оголосила в міжнародний розшук росіянина Ігоря Зайцева за підозрою в шпигунстві і роботі на Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що справа Зайцева пов'язана зі справою австрійського полковника у відставці, якого запідозрили у шпигунстві на користь Росії восени минулого року.

Як стверджується, колишній військовий з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідкці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро. 

Раніше повідомлялося, що Земельний суд Зальцбурга (Австрія) продовжив арешт відставного австрійського полковника, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Термін попереднього ув'язнення підозрюваного продовжували вже три рази з моменту його арешту.

РБК-Україна писало, що Шяуляйський окружний суд Литви визнав винними двох громадян країн шпигунстві на користь Росії і засудив їх до позбавлення волі на чотири роки і дев'ять місяців.

В Ірані заявили про затримання 17 шпигунів ЦРУ СБУ викрила завербованого агента ФСБ
Новини України Австріяшпион
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся