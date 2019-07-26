Австрія оголосила в розшук росіянина за підозрою в шпигунстві

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Його підозрюють у роботі на ГРУ Росії

Австрія оголосила в міжнародний розшук росіянина Ігоря Зайцева за підозрою в шпигунстві і роботі на Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що справа Зайцева пов'язана зі справою австрійського полковника у відставці, якого запідозрили у шпигунстві на користь Росії восени минулого року.

Як стверджується, колишній військовий з кінця 1990-х років передавав російській військовій розвідкці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Земельний суд Зальцбурга (Австрія) продовжив арешт відставного австрійського полковника, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Термін попереднього ув'язнення підозрюваного продовжували вже три рази з моменту його арешту.

РБК-Україна писало, що Шяуляйський окружний суд Литви визнав винними двох громадян країн шпигунстві на користь Росії і засудив їх до позбавлення волі на чотири роки і дев'ять місяців.