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Австрия будет лечить еще трех онкобольных детей из "Охматдета", - Нехаммер

Вторник 23 июля 2024 03:57
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Австрия будет лечить еще трех онкобольных детей из "Охматдета", - Нехаммер Фото: последствия удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Австрия приняла на лечение трех онкобольных девочек из детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от ракетного удара РФ.

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Twitter (Х).

Он написал, что две девочки были переведены 22 июля в Инсбрук, еще одна прибудет в Зальцбург в четверг.

"Мы продолжаем помогать: две девочки, больные раком, из разрушенной украинской больницы сегодня (22 июля - Ред.) будут переведены в Инсбрук, еще одна прибудет в Зальцбург в четверг", - говорится в сообщении.

В конце своего поста Нехаммер выразил благодарность всем задействованным органам власти Австрии и Украины.

Что было ранее

В воскресенье, 21 июля, канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его страна приняла на лечение двух тяжелобольных детей из "Охматдета". Помощь была предложена немедленно, после того, как РФ атаковала больницу.

В свою очередь, посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Нехаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что предложение о помощи было оперативным.

По данным издания Kronen Zeitung, на лечение в Австрию доставили 12-летнего Владислава и 13-летнего Юрия. У обоих имеются онкологические заболевания. Сейчас Владислав и Юрий проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.

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