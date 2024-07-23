Австрия будет лечить еще трех онкобольных детей из "Охматдета", - Нехаммер

Австрия приняла на лечение трех онкобольных девочек из детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от ракетного удара РФ.

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Twitter (Х).

Он написал, что две девочки были переведены 22 июля в Инсбрук, еще одна прибудет в Зальцбург в четверг.

"Мы продолжаем помогать: две девочки, больные раком, из разрушенной украинской больницы сегодня (22 июля - Ред.) будут переведены в Инсбрук, еще одна прибудет в Зальцбург в четверг", - говорится в сообщении.

В конце своего поста Нехаммер выразил благодарность всем задействованным органам власти Австрии и Украины.