Австрия изменила условия въезда в страну: новые правила

Начиная с 22 ноября в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Страна обновила правила въезда.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
Начиная с 22 ноября, в связи с общегосударственным локдауном, в Австрию будут пускать при наличии уважительной причины, в частности:
В случае наличия уважительной причины, во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:
Вакцинированные пассажиры для въезда в страну должны:
Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой тест, в то же время они освобождены от обязательного карантина по прибытии.