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Австрия изменила условия въезда в страну: новые правила

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 22 ноября в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Страна обновила правила въезда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Начиная с 22 ноября, в связи с общегосударственным локдауном, в Австрию будут пускать при наличии уважительной причины, в частности:

  • посещение родственников;
  • лечение;
  • семейные обстоятельства;
  • служебные поездки;
  • свадьба;
  • похороны.

В случае наличия уважительной причины, во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:

  • сертификат о полной вакцинации (при условии, если последняя вакцина была сделана более чем за 14 дней до поездки);
  • подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).

Вакцинированные пассажиры для въезда в страну должны:

  • иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем на 72 часа до въезда. По прибытии - обязательный 10-дневный карантин.
  • зарегистрироваться для путешествия на Pre-Travel-Clearance не ранее чем за 72 часа до въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой тест, в то же время они освобождены от обязательного карантина по прибытии.

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АвстрияУкраина