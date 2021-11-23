Австрія змінила умови в'їзду до країни: нові правила

Починаючи з 22 листопада, у зв’язку з загальнодержавним локдауном, до Австрії пускатимуть за наявності поважної причини, зокрема:

відвідування родичів;

лікування;

сімейні обставини;

службові поїздки;

весілля;

похорон.

У разі наявності поважної причини, під час поїздки до Австрії вакцинованим пасажирам необхідно мати при собі один з документів:

сертифікат про повну вакцинацію (за умови, якщо остання вакцина була зроблена більше ніж за 14 днів до поїздки);

підтвердження про одужання від коронавірусу за останні 180 днів (довідка повинна бути оформлена англійською або німецькою мовами).

Невакциновані пасажири для в’їзду до країни повинні:

мати підтвердження негативного результату тесту на коронавірус, який було зроблено не пізніше ніж на 72 години до в’їзду. Після прибуття - обов’язковий 10-денний карантин.

зареєструватися для подорожі на Pre-Travel-Clearance не раніше ніж за 72 години до в’їзду.

Підлітки віком від 12 до 18 років повинні мати з собою тест, водночас вони звільнені від обов’язкового карантину після прибуття.