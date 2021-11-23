Австрія змінила умови в'їзду до країни: нові правила

Починаючи з 22 листопада в Австрії почав діяти загальнодержавний карантин. Країна оновила правила в’їзду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
Починаючи з 22 листопада, у зв’язку з загальнодержавним локдауном, до Австрії пускатимуть за наявності поважної причини, зокрема:
У разі наявності поважної причини, під час поїздки до Австрії вакцинованим пасажирам необхідно мати при собі один з документів:
Невакциновані пасажири для в’їзду до країни повинні:
Підлітки віком від 12 до 18 років повинні мати з собою тест, водночас вони звільнені від обов’язкового карантину після прибуття.