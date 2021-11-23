RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Австрія змінила умови в'їзду до країни: нові правила

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 22 листопада в Австрії почав діяти загальнодержавний карантин. Країна оновила правила в’їзду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Починаючи з 22 листопада, у зв’язку з загальнодержавним локдауном, до Австрії пускатимуть за наявності поважної причини, зокрема:

  • відвідування родичів;
  • лікування;
  • сімейні обставини;
  • службові поїздки;
  • весілля;
  • похорон.

У разі наявності поважної причини, під час поїздки до Австрії вакцинованим пасажирам необхідно мати при собі один з документів:

  • сертифікат про повну вакцинацію (за умови, якщо остання вакцина була зроблена більше ніж за 14 днів до поїздки);
  • підтвердження про одужання від коронавірусу за останні 180 днів (довідка повинна бути оформлена англійською або німецькою мовами).

Невакциновані пасажири для в’їзду до країни повинні:

  • мати підтвердження негативного результату тесту на коронавірус, який було зроблено не пізніше ніж на 72 години до в’їзду. Після прибуття - обов’язковий 10-денний карантин.
  • зареєструватися для подорожі на Pre-Travel-Clearance не раніше ніж за 72 години до в’їзду.

Підлітки віком від 12 до 18 років повинні мати з собою тест, водночас вони звільнені від обов’язкового карантину після прибуття.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяУкраїна