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Австрія готується до можливого блекауту, - міністр оборони

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Відень, Вівторок 27 грудня 2022 16:59
Австрія готується до можливого блекауту, - міністр оборони Фото: міністр оборони Австрії Клаудія Таннер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Австрії інтенсивно готується до можливого блекауту через дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них.

Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому дуже висока. Питання не в тому, чи прийде блекаут, а в тому, коли він прийде. Ризик широкомасштабного відключення електроенергії знову значно збільшився внаслідок війни в Україні", - наголосила міністр оборони.

За її словами, для президента РФ Володимира Путіна атаки хакерів на західні енергосистеми є засобом гібридної війни.

"Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Ми повинні підготуватися до відключень електроенергії в Австрії та всій об'єднаній Європі", - підкреслила Таннер.

Раніше ми писали, що Австрія перевела 5 мільйонів євро на Фонд енергетичної підтримки України на закупівлю необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

Також повідомлялося, що Австрія допоможе українським серверам та цифровій інфраструктурі та виділить партію генераторів для України.

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