Австрія готується до можливого блекауту, - міністр оборони

Уряд Австрії інтенсивно готується до можливого блекауту через дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них.

Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому дуже висока. Питання не в тому, чи прийде блекаут, а в тому, коли він прийде. Ризик широкомасштабного відключення електроенергії знову значно збільшився внаслідок війни в Україні", - наголосила міністр оборони.

За її словами, для президента РФ Володимира Путіна атаки хакерів на західні енергосистеми є засобом гібридної війни.

"Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Ми повинні підготуватися до відключень електроенергії в Австрії та всій об'єднаній Європі", - підкреслила Таннер.