Австрия готовится к возможному блэкауту, - министр обороны
Правительство Австрии интенсивно готовится к возможному блэкауту в связи с дефицитом энергоносителей и ростом цен на них.
Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, придет ли блэкаут, а в том, когда он придет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине", - отметила министр обороны.
По ее словам, для президента РФ Владимира Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны.
"Мы не должны делать вид, что это всего лишь теория. Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и всей объединенной Европе", - подчеркнула Таннер.
Ранее мы писали, что Австрия перевела 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины на закупки необходимого оборудования для украинских энергетических компаний.
Также сообщалось, что Австрия поможет украинским серверам и цифровой инфраструктуре и выделит партию генераторов для Украины.
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