Австрія готова стати майданчиком для мирних переговорів щодо України, - канцлер

Пропозиція Путіна щодо переговорів у Туреччині

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції відкинув пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню з 12 травня. Натомість він запропонував повернутися до переговорів у Стамбулі 15 травня, які розпочалися ще у 2022 році, з тієї точки, де вони були перервані.

Варто зауважити, що світові лідери сприйняли ініціативу Путіна критично - більшість із них вважає, що таким чином Кремль лише затягує час і прагне продовжити війну. Президент України Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що Київ готовий до перемовин із Росією, але лише за умови, що Москва погодиться на припинення вогню з 12 травня.

Водночас Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.

Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що може полетіти до Стамбула для участі в можливій зустрічі між Україною та Росією. Він також висловив впевненість, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.