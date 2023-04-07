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Австрія досі вважає Росію стратегічним парнером для ЄС

Фото: Росія досі вважається у Австрії стратегічним партнером для ЄС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австрія розглядає Російську Федерацію як важливого та стратегічного партнера Євросоюзу на рівні зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ стратегії безпеки Австрії.

Стратегії безпеки Австрії є основоположним документом країни у сфері нацбезпеки та зовнішньої політики. У ньому визначено в якості цілі "цілеспрямовану співпрацю зі США та росією як стратегічними партнерами ЄС у сфері внутрішньої безпеки".

Також зазначається, що зовнішня політика Австрії має формуватися на подальшому розвитку співпраці Австрії та Євросоюзу, а також "з такими важливими партнерами, як США, росія та державами, що розвиваються".

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, після впровадження санкцій Європейським союзом проти рф документ про стратегію безпеки Австрії не зазнав жодних змін.

Раніше ми повідомляли, міністерство оборони Австрії планує допомогти Україні з розмінуванням територій лише після закінчення воєнних дій.

Нагадаємо, кабінет міністрів України ухвалив проєкт рішення про "роумінговий безвіз" з ЄС.

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