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Австрия добавила требование украинцам для въезда в страну

Автор: Андрей Козловский

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что с 15 января для въезда в Австрию с украинцев будут требовать заполнения специальной анкеты онлайн. Она доступна на сайте австрийского ведомства.

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Об этом Александр Щерба сообщил на своей Facebook-странице.

"С 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнения анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - написал посол.

Он также добавил, что сейчас австрийские авиалинии четыре раза в неделю выполняют рейсы из Вены в Киев и в обратном направлении.

В Австрию могут прибывать украинские граждане с видом на жительство, граждане, которые летят на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации.

Напомним, правительство Австрии продолжит национальный карантин по крайней мере до 24 января. При этом власти намерены отменить схему бесплатного тестирования, что позволяет досрочно выйти из карантина.

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