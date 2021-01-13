Австрія додала вимогу українцям для в'їзду в країну

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що з 15 січня для в’їзду в Австрію з українців будуть вимагати заповнення спеціальної анкети онлайн. Вона доступна на сайті австрійського відомства.

Про це Олександр Щерба повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"З 15 січня для в’їзду в Австрію вимагається (крім свіжого негативного тесту та готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, роздруковувати і брати з собою", - написав посол.

Він також додав, що зараз австрійські авіалінії чотири рази на тиждень виконують рейси з Відня до Києва та у зворотному напрямку.

В Австрію можуть прибувати, українські громадяни із дозволом на проживання, громадяни, які летять на лікування, або громадяни, у яких особливі сімейні ситуації.

Нагадаємо, уряд Австрії продовжить національний карантин щонайменше до 24 січня. При цьому влада має намір скасувати схему безкоштовного тестування, що дозволяє достроково вийти з карантину.