Австрия делилась разведданными Европы с Россией, - Financial Times

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financal Times .

В результате поддержки российских спецслужб, Австрия была исключена из ряда мер по обмену разведывательными данными на европейском уровне, а Министерство обороны, было практически отделом Главного разведывательного управления Генштаба России, заявил один из дипломатов.



Ряд стран Европы и в дальнейшем опираются на сбор разведывательных данных, которые осуществляют США или Британия из-за внутреннего наблюдения и дефицита ресурсов.

Между тем представитель австрийской канцелярии отказался комментировать обвинения, однако заметил, что в стране правительство проводит масштабную реформу своих органов безопасности.